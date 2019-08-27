اعتراض طائرة حوثية مسيرة في اتجاه خميس مشيط السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية في خميس مشيط.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي قال فيه إن "قوات التحالف تمكنت صباح الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط
ونوه المالكي بأن محاولات مليشيا الحوثي بإطلاق الصواريخ البالستية و الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، مشيرا إلى أن التحالف يتخذ كافةالإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً نتيجة خسائرها البشرية بالعمليات العسكرية على الأرض وما تسعى اليه من رفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية.
وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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