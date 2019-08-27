مصرع عنصر بالحرس الثوري الإيراني قرب الحدود العراقية

ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن عضوا بالحرس الثوري الإيراني قتل في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع العراق. وقالت الوكالة إن عضو الحرس الثوري "اغتيل" في بلدة بيرانشهر. ولم تخض في تفاصيل من نفذ الهجوم. وتقع اشتباكات متكررة في غرب إيران بين قوات الأمن التابعة لإيران وجماعات كردية إيرانية مسلحة يتمركز معظمها في العراق، ومنها حزب الحياة الحرة لكردستان الذي تتهمه طهران بأن له صلات بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا. الأمن التابعة لإيران وجماعات كردية إيرانية مسلحة يتمركز معظمها في العراق، ومنها حزب الحياة الحرة لكردستان الذي تتهمه طهران بأن له صلات بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.

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