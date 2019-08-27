الكويت تتأهب وتتصدى لأزمة تجتاح العالم

بعد الإعلان عن أزمة تهدد العالم بأسره، أصدرت الكويت مجموعة من القرارات والتحركات العاجلة لمواجهة تلك الأزمة. نشرت وزارة الصحة الكويتية بيانا، نشره موقع "الراي" الكويتي، أكدت فيه إصدار الوزارة جملة قرارات للتصدي إلى تغير المناخ، Advertisements بعد إعلان منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية اتفاقية إطارية بشأن تغير المناخ. بعد إعلان منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية اتفاقية إطارية بشأن تغير المناخ.

وأصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قرارا وزاريا بتشكيل "اللجنة الوطنية للتأهب والتصدي لتأثيرات تغير المناخ والكوارث البيئية على الصحة". للتأهب والتصدي لتأثيرات تغير المناخ والكوارث البيئية على الصحة". وأشارت إلى أن تلك اللجنة ستكون برئاسة وكيل الوزراء وعضوية الوكيل المساعد لشؤون الصحة العام، ومدراء إدارات العلاقات الصحية الدولية وتعزيز الصحة والإدارة الفنية وإدارة الخدمات الصحية لكبار السن والصحة المهنية والمركز الوطني للمعلومات الصحية.

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