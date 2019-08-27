ولي العهد السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من عمران خان

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، اليوم، من رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين،

مشيرة إلى أن ولي العهد بحث، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس الوزراء الباكستاني.



وأضافت: "كما أطلع رئيس الوزراء الباكستاني، ولي العهد السعودي على آخر المستجدات في إقليم كشمير".

يأتي اتصال خان، في خضم التوتر الناتج عن قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي للقسم الذي تسيطر عليه في إقليم كشمير المتنازع عليه.