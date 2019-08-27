مدينة الملك فهد الطبية تصدر تحذيرًا بشأن السجائر الالكترونية

أصدرت مدينة الملك فهد الطبية، تحذيرًا لمستخدمي السجائر الإلكترونية، مشيرة إلى أنهم يواجهون مخاطر صحية.
نشرت صفحة المدينة على "تويتر"، اليوم الاثنين، رسمًا توضيحيًا عبر حسابها بموقع"تويتر"، يوضح مخاطر السجائر الإلكترونية.
مشيرة إلى أنها تقوم بتسخين السائل المحتوي على النيكوتين والمنكهات والمواد الكيميائية الأخرى.
ولفتت إلى أن السجائر الإلكترونية، عبارة جهاز يسمح باستنشاق النيكوتين على هيئة بخار، بدلًا من الدخان،
وتابعت: "النيكوتين يتسبب في رفع ضغط الدم، وإفراز هرمون الأدرينالين، كما يزيد معدل ضربات القلب واحتمالية الإصابة بنوبة قلبية، عندما يتم استنشاقه".
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