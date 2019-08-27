بينس يؤكد دعم أمريكا لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، إنه اتصل هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأكد دعم الولايات المتحدة لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وكتب بينس في تغريدة على موقع "تويتر"،اليوم الاثنين: "أجريت محادثة رائعة مع رئيس الوزراء نتنياهو هذا الصباح.
وتدعم الولايات المتحدة بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أخطار وشيكة الوقوع".
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