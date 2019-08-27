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حركة حماس تطلب من مصر التدخل لوقف عدوان إسرائيل على غزة

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أكدت مصادر لـ موقع RT أن حركة حماس طلبت من القاهرة التدخل لوقف عدوان محتمل من قبل

إسرائيل على قطاع غزة، موضحة أن وفدا أمنيا من الحركة سيصل مصر.

 

وأشارت المصادر إلى أن الوفد الأمني سيصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المخابرات العامة المصرية، حيث يضم الوفد قائد قوات الأمن بغزة.

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