وزير فلسطيني يعيد 81 ألف دولار لخزينة الدولة

أعاد وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، اليوم الاثنين، مبلغ 81 ألف و600 دولار إلى الخزينة العامة التزاما بقرار الرئيس محمود عباس.
وقال مكتب رئيس الوزراء الذي تسلم كشفا بالتحويلة، إن بشارة أولالملتزمين بإعادة المبالغ المستحقة على أعضاء الحكومة السابقة ورئيسها، وأن هناك وزراء وعدوا بتسليم المبالغ خلال أيام.
وكان الرئيس الفلسطيني قد أصدر قرارا بإلزامرئيس وأعضاء الحكومة الـ17 (برئاسة رامي الحمد الله) بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، مشددا على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.
وقرر عباس اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقا لتأشيرة الرئيس المذكورة آنفا "مكافأة"
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