بوريس جونسون: ثمة فرصة لإيران للعودة للاتفاق النووي ووقف سلوكها الهدام بالمنطقة

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إيران إلى انتهاز "فرصة" العودة إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق النووي والتخلي عن "زعزعة الاستقرار" في المنطقة.

وفي مؤتمر صحفي عقده في مدينة بياريتز الفرنسية، في ختام أعمال قمة "مجموعة السبع الكبار"، قال جونسون: "لا يجب

السماح لإيران، تحت أي ظرف من الظروف، بامتلاك أسلحة نووية".

وأضاف أنه "من الواضح أن ثمة فرصة الآن لإيران للعودة للالتزام بالاتفاق النووي.. استئناف الحوار بالإضافة إلى التوقف عن سلوكها الهدام في المنطقة".

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وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بياريتز، إنه مستعد للقاء نظيره الإيراني، حسن روحاني، في "الظروف المناسبة"، لإنهاء المواجهة بشأن الاتفاق النووي.

وفي مايو العام 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الذي وصفه ترامب سابقا بـ "أسوأ صفقة" عقدتها بلاده في تاريخها، لكن سائر الدول الأطراف فيه (روسيا، الصين، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) ما زالت تدعمه.