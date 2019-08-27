الأردن ترفض الاعتداءات على موظفي أوقاف القدس

وأعرب وزير الأوقاف الأردني الدكتور عبدالناصر أبو البصل عن رفضه الشديد للتصرفات الاستفزازية والاعتداءات والاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون للمسجد الأقصى المبارك عنوة وبقوة السلاح، مطالبا بوقف هذه الاستفزازات التي تؤجج مشاعر المسلمين وتثير غضبهم في أرجاء العالم.
وحمل سلطات الاحتلال الـمسؤولية الكاملة تجاه أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى المبارك أو أي جزء منه، من خلال نشرها أعدادا كبيرة من القوات الخاصة وقوات حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية داخل المسجد.
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