الأردن ترفض الاعتداءات على موظفي أوقاف القدس

حذرت الحكومة الأردنية أمس سلطة الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها المتكررة على موظفي الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، واستدعاء مدير عام أوقاف القدس للتحقيق معه، عادة ذلك أمراً مرفوضاً جملة وتفصيلاً لأنه موظف أردني مسؤول عن الإدارة العامة لأوقاف القدس.

وأعرب وزير الأوقاف الأردني الدكتور عبدالناصر أبو البصل عن رفضه الشديد للتصرفات الاستفزازية والاعتداءات والاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون للمسجد الأقصى المبارك عنوة وبقوة السلاح، مطالبا بوقف هذه الاستفزازات التي تؤجج مشاعر المسلمين وتثير غضبهم في أرجاء العالم.

وحمل سلطات الاحتلال الـمسؤولية الكاملة تجاه أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى المبارك أو أي جزء منه، من خلال نشرها أعدادا كبيرة من القوات الخاصة وقوات حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية داخل المسجد.