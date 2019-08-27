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حمدوك يلتقي مسؤولين دوليين

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التقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بمكتبه سفراء ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بالسودان ودبلوماسيين من، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم في بيان لها أمس: إن حمدوك استقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في الخرطوم، وقدم الدبلوماسيون الممثلون لدول الاتحاد الأوروبي التهنئة لرئيس الوزراء السوداني على تعيينه وتوقيع الوثيقة الدستورية.

وأكد الدبلوماسيون حسب البيان استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع الحكومة الجديدة ودعم عملية الإصلاح، لا سيما في مجالات السلام والإصلاح الاقتصادي وسيادة القانون، على أساس الاحتياجات التي أعربت عنها الحكومة الانتقالية.


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