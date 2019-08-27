الجيش الليبي: جاهزون لدخول غريان

وأشارت الكتيبة إلى أن تقدمات الجيش ما زالت مستمرة، بعد أن أحكمت سيطرتها على منطقة غوط الريح وبوابة القضامة، موضحة أن مستشفى غريان استقبل 12 قتيلا من قوات الوفاق، بينهم القائد الميداني وليد البشير بلحاج وآخرون يُشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.
وأعلنت كتيبة 111 مشاة في الجيش الوطني أن بعض الذين يقاتلون مع الوفاق في غريان، سلّموا أسلحتهم للجيش الوطني وأعلنوا انضمامهم لقوات الجيش، بعد عمليات التنسيق التي أشرفت عليها الكتيبة، مشيرة إلى أن أفراد الجيش الوطني، ينتظرون أوامر القيادة العامة، للتحرك نحو مدينة غريان.
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