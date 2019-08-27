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قوات روسية قرب نقطة تركية

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أنشأت القوات الخاصة والشرطة العسكرية الروسية نقطة جديدة لها في بلدة مورك الواقعة في ريف حماة الشمالي على بعد 300 متر من النقطة التركية التاسعة، التي أصبحت مطوقة من القوات الحكومية السورية التي تسيطر على المنطقة، بينما أعلن الجيش الحر أن سرية تابعة لها قصفت لأول مرة مواقع القوات الحكومية السورية والروسية في مدينة خان شيخون.

وأكد مصدر أن مجموعات من مسلحي المعارضة ما زالت في محيط النقطة التركية وبداخلها وتم رصد عدد من الدبابات التابعة لفصائل المعارضة وهي تدخل إلى نقطة المراقبة التركية، بعد سيطرة الجيش السوري على مدينة مورك».

قصف مواقع النظام

من جهة أخرى، قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر المعارض «قصفت سرية المدفعية التابعة للجبهة الوطنية للتحرير لأول مرة مواقع القوات الحكومية السورية والروسية الخاصة في مدينة خان شيخون بصواريخ جراد وحققت إصابات مباشرة، كما قصفت مواقع القوات الحكومية في تلة النمر شمال مدينة خان شيخون».


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