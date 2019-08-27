350 سلة غذائية للنازحين في مأرب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 350 سلة غذائية للنازحين من محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب، استفاد منها 2100 شخص.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدّمة من المملكة ممثلةً بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ عدة أنشطة، ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس بمحافظة البقاع اللبنانية لكفالة 24 عائلة سورية خلال الأسبوع الماضي.

وشملت الأنشطة تأمين الاحتياجات الغذائية ونقل المرضى إلى المستشفى لتلقي العلاج وتوفير الأدوية اللازمة لهم، ومتابعة مرضى السكري والضغط، والمشاركة بندوة في جمعية الهلال الأحمر عن مرض ترقق العظام، وتقديم جلستين دعم نفسي للنساء وللفتيات.