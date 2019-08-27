قائد الجيش الجزائري: متمسكون بالخيار الدستوري

دعا نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، أمس، إلى ضرورة تركيز الجهود على تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، مجددا تمسك الجيش بالخيار الدستوري للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر.

الجهود الوطنية المخلصة

وأشاد قايد صالح في كلمة له على هامش إشرافه على تنفيذ تمرين رمايات بالصواريخ، بما وصفه «الجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار»، ونوه بالنتائج المشجعة المحققة في وقت قصير، داعيا كل الخيرين والشرفاء من أبناء الجزائر، إلى تلبية نداء دوت الخليج، والمساهمة في إثراء الحوار الوطني.

وحذر الفريق صالح من المساس بالمصالح العليا للوطن التي لا تقبل المساومة بأي حال من الأحوال، وقال، إن المرحلة المفصلية التي تمر بها الجزائر تتطلب التحلي بالحكمة والروية والتبصر، مؤكدا أن الجيش الجزائري تعهد بمرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ومسار الحوار، وفقا لمقاربة مدروسة بعناية.