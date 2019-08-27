الخارجية العمانية تستقبل المبعوث الروسي

استقبل وزير الشؤون الخارجية العمانية يوسف بن علوي بن عبدالله، أمس، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية دعم الجهود السلمية كافة لتوثيق عرى التعاون والتفاهم بما يعزز من دعائم السلام والاستقرار في العالم.