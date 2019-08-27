أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتقويض خطر الإرهاب ومنع وصول الدعم لتنظيماته سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، أمس، بنظيره الأميركي دونالد ترمب على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا، حيث تطرق اللقاء إلى ملف مكافحة الإرهاب وتطورات مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها القضية الفلسطينية، وكذلك أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات في ليبيا وسورية. بدوره، أكد ترمب استراتيجية العلاقات المصرية الأميركية، وتطلع الولايات المتحدة إلى تطوير التعاون الثنائي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: يجب التعاون لتقويض خطر الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.