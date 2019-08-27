3 مصابين بانفجار قنبلة في باكستان

وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية، أمس، أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية ألقوا قنبلة يدوية في المستشفى الحكومي ببلدة «كيتش» بإقليم بلوشستان ولاذوا بالفرار.
وأضاف أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وشنت عملية تمشيط للبحث عن المسلحين، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.
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