وقالت الوزارة في بيان لها، أمس، إنها تجدد تحذيرها للمواطنين من الاقتراب والتواجد بالمناطق العسكرية المغلقة أو بمناطق العمليات العسكرية أو بالمناطق الحدودية العازلة، وذلك حفاظا على أرواحهم، من خطر رميهم من قبل الوحدات العسكرية.
ويأتي التحذير بحسب الوزارة غداة «تواتر محاولات التسلل إلى التراب الوطني بصفة غير شرعية من جهة، ومحاولات إدخال السلع المهربة وتعمد بعض المهربين إطلاق النار على الدوريات العسكرية من جهة ثانية».
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تحذر من الاقتراب من المناطق العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.