تونس تحذر من الاقتراب من المناطق العسكرية

حذرت وزارة الدفاع التونسية، أمس، من محاولات الاقتراب من المناطق العسكرية المغلقة جنوبا إثر تبادل إطلاق نار مع مهربين ومحاولات تسلل مهاجرين غير شرعيين.

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس، إنها تجدد تحذيرها للمواطنين من الاقتراب والتواجد بالمناطق العسكرية المغلقة أو بمناطق العمليات العسكرية أو بالمناطق الحدودية العازلة، وذلك حفاظا على أرواحهم، من خطر رميهم من قبل الوحدات العسكرية.

ويأتي التحذير بحسب الوزارة غداة «تواتر محاولات التسلل إلى التراب الوطني بصفة غير شرعية من جهة، ومحاولات إدخال السلع المهربة وتعمد بعض المهربين إطلاق النار على الدوريات العسكرية من جهة ثانية».