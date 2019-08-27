ممثل تركي يسيء للعرب ثم يعتذر لهم بلغتهم-صورة

وجد الممثل التركي أنيل ألتان، مؤخرا، نفسه وسط موجة انتقادات واسعة من طرف الجمهور العربي، ما دفعه للاعتذار، بعد إساءة للعرب قال إنه لم يقصدها.

وكان الممثل التركي الشهير، قد أعاد نشر جملة مسيئة للعرب كتبها كاتب تركي تعليقا على حادث إقدام شخص على قتل طليقته أمام طفلتهما الصغيرة بمدينة كيريكال التركية، قبل أن يوضح أنه لم ينتبه لمضمونها جيدا.

وكتب الكاتب التركي الذي يدعى ألبير أورتيلي “أن المجتمع بدأ يتجه لضرب النساء بعد مخالطتهم العرب.”، وهي الجملة التي أعاد نشرها الممثل التركي وجعلته محط هجوم من طرف الجمهور العربي.

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و قام أنيل ألتان بحذف منشوره، واعتذر للجمهور العربي عبر منشور آخر باللغة العربية، أوضح فيها أنه لم يقرأ جملة الكاتب التركي كاملة، لذلك نشرها، وأضاف :”أعتذر إذا جرحتكم، تركيا بلدكم الثاني”.

هذا، وعاشت تركيا جريمة قتل بشعة بطلها شخص تركي، قام بقتل زوجته في مطعم بالشارع العام، وأمام أنظار طفلتهما التي صرخت أثناء الحادث “أمي أرجوكي لا تموتي”.