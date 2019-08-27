بعد الخطاب الملكي.. أمزازي: يجب تغيير الصورة النمطية للتكوين المهني

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الخطاب الملكي الأخير، وضع التكوين المهني في صلب النموذج التنموي الجديد، وذلك في كلمة له، اليوم الإثنين، في لقاءات تنسيقية.

وأضاف سعيد أمزازي، أنه يجب تغيير الصورة النمطية للتكوين المهني، والتنزيل المحكم لخارطة الطريق التي تم تقديمها أمام الملك محمد السادس، في شهر أبريل الماضي.

وأبرز سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خصوصية الموسم الدراسي الحالي، الذي سيعرف انطلاقة تفعيل مضامين القانون الإطار، الذي تمت المصادقة عليه في نهاية الموسم الدراسي الماضي، من طرف مجلس النواب بغرفتيه، والذي يشكل إطارا تعاقديا ملزما للجميع، سيمكن من استدامة الإصلاح، وتحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية.

وفي الختام، دعا الوزير جميع المسؤولين إلى التعبئة الجماعية من أجل جعل الدخول المدرسي والمهني والجامعي لموسم 2019-2020 مناسبة لاتخاذ تدابير ملموسة وفعالة في إطار تنزيل التوجيهات الملكية، وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.