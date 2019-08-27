التحالف العربي يسقط طائرة حوثية مسيّرة تجاه خميس مشيط بالسعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه خميس مشيط بالسعودية.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

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وأكد أن التحالف يتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

ولفت إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً نتيجة خسائرها البشرية بالعمليات العسكرية على الأرض، وما تسعى إليه من رفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية.

ونوه باستمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف العربي قد أعلن في وقت سابق، الإثنين، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار بالمجال الجوي لليمن أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الجوف باتجاه السعودية.