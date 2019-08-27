- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - وكالة الأنباء السعوديةالثلاثاء 2019/8/27 01:40 ص بتوقيت أبوظبي
العقيد ركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي باليمن
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه خميس مشيط بالسعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.
وأكد أن التحالف يتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
ولفت إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً نتيجة خسائرها البشرية بالعمليات العسكرية على الأرض، وما تسعى إليه من رفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية.
ونوه باستمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وكان التحالف العربي قد أعلن في وقت سابق، الإثنين، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار بالمجال الجوي لليمن أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الجوف باتجاه السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يسقط طائرة حوثية مسيّرة تجاه خميس مشيط بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.