أبرز 12 صورة بـ"قمة السبع" في فرنسا

جانب من اجتماع قمة مجموعة السبع - أ.ف.ب

شهد الأسبوع الجاري عقد اجتماع قمة مجموعة السبع التي بدأت في 24 أغسطس/آب في منتجع بياريتز بفرنسا، بحضور عدد من القادة، حيث سيطر هاشتاق القمة خلال الأيام الماضية على الأكثر تداولا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

العين الإخبارية ترصد أبرز صور القمة المتداولة عبر تلك المنصات.





الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ينتظران استقبال قادة العالم في منارة بياريتز في اليوم الأول من القمة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرحب بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضع يده على ظهر نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء استقباله في منارة بياريتز.





رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقرأ " قائمة الطعام" خلال غداء عمل على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتز.





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بعد مباحثات ثنائية على هامش القمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتكئ على كتف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.





الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرحب بسيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون في حضور ميلانيا ترامب.





سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب ترحب برئيس الوزراء الكندي جستن ترودو.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يلتقي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك في اجتماع ثنائي.





رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصافحان في اليوم الثالث من قمة مجموعة السبع.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى مؤتمر صحفي في نهاية قمة مجموعة السبع في بياريتز.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشير إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعلامة استحسان بعد مؤتمر صحفي في نهاية قمة مجموعة السبع.