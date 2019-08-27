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#افضل_مول_بالدمام يثير ذكريات السعوديين

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

أثار هاشتاج في تويتر بوسم "افضل مول بالدمام" ذكريات السعوديين مع المراكز التجارية في مدينة الدمام السعودية .



وتنوعت تغريدات السعوديين بين الإشادة بالدمام، والحديث عن المولات التي تحتضنها المدينة والتجديدات التي شهدتها .

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وقالت المغردة السعودية، "ريم" : مدري ليه اعشق الدمام .

فيما قالت المغردة، juomana alotibi "يازين الدمام ديرة خوالي والله كل مولاتها حلوه يعني ماراح تلقى شيء سيء"، فيما أكدت آنّودي.، أنها لا تعرف الا الراشد مول، في حين أشارت أم عبدالله إلى مجمع الظهران التي قالت أن لها فيه ذكريات جميلة .

أما المغرد فَاتِر، فقال "الدمام مولاتها سيئة للأسف ؛ مولات الخُبر أرقّ وألطف وخاصة الراشد والظهران مول لأن بينهما مقاهي ودودة كهذا" .

بدوره تساءل مغرد يدعى "صاهود" عن سبب فشل المولات التجارية في الدمام، وقال "الشاطئ مول، موقع إستراتيجي، الآن كثير من المحلات مغلقة.الواحة مول منذ ٨ سنوات وهو يصارع الموت. بن خلدون نفس العلة ؟ .