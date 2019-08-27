حكومة كندا تخصص 15 مليون دولار للمساعدة في مكافحة حرائق الأمازون

أعلنت الحكومة الكندية، إنها سترسل نهاية الأسبوع الجاري بقاذفات مياه و15 مليون دولار لمساعدة ​البرازيل​ ودول ​أميركا اللاتينية​ لمكافحة ​حرائق الغابات​ التي تعصف بمنطقة ​الأمازون​ حاليًا. يذكر إن التعهد الكندي منفصل عن خطة أخرى اتفق عليها زعماء ​مجموعة السبع​ صباح اليوم لمعالجة حرائق الأمازون والمساهمة في إنقاذ في المنطقة، والتي تشمل تقديم 20 مليون دولار أمريكي كمساعدات طارئة.

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