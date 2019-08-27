حزب الله: الطائرة المسيرة الأولى كانت تهدف إلى تنفيذ عملية تفجير

أعلنت ​المقاومة​ الإسلامية "حزب الله" انه بعد قيام الخبراء المختصين في المقاومة الإسلامية بتفكيك الطائرة المسيرة الأولى التي سقطت في ​الضاحية الجنوبية​ تبين أنها تحتوي على عبوة مغلفة ومعزولة بطريقة فنية شديدة الإحكام وأن المواد المتفجرة الموجودة بداخلها هي من نوع C4 وزنة العبوة تبلغ 5.5 كيلوغرامات. وأكدت ان هدف الطائرة المسيرة الأولى لم يكن الاستطلاع وإنما كانت تهدف إلى تنفيذ عملية ​تفجير​ تماماً كما حصل مع الطائرة المسيرة الثانية.

وأكدت أن الضاحية كانت قد تعرضت ليل السبت - الأحد الماضي لهجوم من طائرتين مسيرتين مفخختين، تعطلت الأولى فيما انفجرت الثانية، واضعة هذه المعطيات ​الجديدة​ والثابتة أمام اللبنانيين والرأي العام وأهالي الضاحية الجنوبية‏