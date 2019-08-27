الاتحاد الاوروبي: على لندن تسديد فاتورتها حتى بدون اتفاق حول بريكست

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بروكسل: اعلنت المفوضية الاوروبية الاثنين أن على بريطانيا تسديد فاتورة بقيمة 43 مليار يورو في اطار الوفاء بتعهداتها لدى الاتحاد الاوروبي حتى في حال عدم التوصل الى اتفاق في شأن بريكست.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية مينا اندريفا خلال المؤتمر الصحافي اليومي "يجب احترام كل التعهدات التي قطعتها الدول الاعضاء ال28. وهذا ينطبق على سيناريو بريكست بدون اتفاق بحيث سيتعين على بريطانيا الوفاء بكل التعهدات التي قطعتها خلال انضمامها للاتحاد الاوروبي".
واضافت "تسديد الحسابات اساسي لبدء علاقة جديدة تقوم على الثقة المتبادلة".
واعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مرارا انه في حال غادرت بريطانيا الاتحاد بدون اتفاق فلن تضطر لتسديد مبلغ 39 مليار جنيه (43 مليار يورو) في اطار احترام تعهداتها مع الاتحاد لدى تطبيق بريكست.
وقال الاحد لقناة "اي تي في" البريطانية انه في هذه الحال لن تكون هذه الاموال "مستحقة".
وبحسب جونسون سيخصص هذا المبلغ للمساهمة في معالجة التداعيات المرتبطة بالخروج بدون اتفاق.
ويتوقع ان تخرج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الاول/اكتوبر لكن سبل التوصل الى اتفاق لخروج منظم تصطدم بمسألة الحدود الايرلندية.
والاتفاق المبرم بين لندن والاتحاد الاوروبي في 2018 والذي رفضه البرلمان البريطاني مرارا يتضمن آلية تعرف ب"شبكة الامان" تعارضها بريطانيا.
وهذه الالية المثيرة للجدل ترمي لتفادي ان تنشأ بعد بريكست حدود بين مقاطعة ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.
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