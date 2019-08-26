أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، غضبه وإنزعاجه من الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الملكي.
وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اليوم الاثنين، إن طلب نافاس مغادرة الريال خلال فترة الانتقالات الحالية، أغضب زيدان، الذي أكد قبل لقاء بلد الوليد السبت الماضي، أنه لا يفكر في رحيل الحارس الكوستاريكي عن “الميرينغي”.
وأوضحت الصحيفة نفسها، أن الفرنسي لم يستوعب ما يصدر عن نافاس، الذي كان يعلم أنه لن يكون هو الحارس الأول للفريق، وأن هذا المكان محجوز للبلجيكي تيبو كورتوا.
وأضافت “موندو ديبورتيفو”، أن مطالبة نافاس بالرحيل قبل أيام قليلة من إسدال الستار على فترة الانتقالات الصيفية، أثار غضب زيدان، خاصة أن الجميع كان يعتقد موافقة الحارس الكوستاريكي على البقاء في صفوف “الملكي”.
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان غاضب من لاعب ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.