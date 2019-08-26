زيدان غاضب من لاعب ريال مدريد

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، غضبه وإنزعاجه من الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الملكي.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اليوم الاثنين، إن طلب نافاس مغادرة الريال خلال فترة الانتقالات الحالية، أغضب زيدان، الذي أكد قبل لقاء بلد الوليد السبت الماضي، أنه لا يفكر في رحيل الحارس الكوستاريكي عن “الميرينغي”.

وأوضحت الصحيفة نفسها، أن الفرنسي لم يستوعب ما يصدر عن نافاس، الذي كان يعلم أنه لن يكون هو الحارس الأول للفريق، وأن هذا المكان محجوز للبلجيكي تيبو كورتوا.

وأضافت “موندو ديبورتيفو”، أن مطالبة نافاس بالرحيل قبل أيام قليلة من إسدال الستار على فترة الانتقالات الصيفية، أثار غضب زيدان، خاصة أن الجميع كان يعتقد موافقة الحارس الكوستاريكي على البقاء في صفوف “الملكي”.