خطف ماثيو الابن الأصغر لليونيل ميسي، الأنظار، ليلة أمس الأحد، بلقطة طريفة، بعدما تفاعل مع محاولة خطيرة لفريق ريال بيتيس، ضد مرمى فريق والده برشلونة في المباراة التي انتهت لصالح الأخير بخمسة أهداف مقابل اثنين.
واهتز ماتيو مع إحدى فرص فريق ريال بيتيس، الأمر الذي جعل اللاعب سواريز الجالس في المدرجات رفقة ابنه إلى جانب ميسي وابنه الآخر تياغو، للاحتجاج، ثم ضحك الجميع من تصرف الطفل الصغير.
ميسي كان قد كشف أن ابنه، دائما ما يحاول استفزازه عبر تشجيع فرق أخرى والسخرية منه عند هزيمة فريق برشلونة، بالتظاهر وكأنه مشجع للفريق الخصم.
وقال ميسي في مقابلة صحفية سابقا أن ابنه حاول استفزازه عند خسارة برشلونة لمبارتي نهائي دوري أبطال أروبا ضد ليفربول، وكأس ملك اسبانيا ضد فالنسيا.
وصرح ميسي أنه كان يلعب رفقة ابنه كرة القدم في المنزل، فقال له:” أنا من ليفربول…لقد هزموك”، وأضاف: “لقد كرر ماتيو نفس الشيء بعد خسارتنا أمام فالنسيا…وقال لي فالنسيا هزموك…أنا من فالنسيا”.
كانت هذه تفاصيل خبر لقطة طريفة لابن ميسي… يواصل غيض والده ويشجع الفريق الخصم من مدرجات “الكامب نو”-فيديو- لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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