الدوري الإيطالي.. انتر يقسو على ليتشي برباعية وينفرد بالصدارة

فاز فريق انتر ميلان مساء اليوم الاثنين، على ضيفه ليتشي بأربعة أهداف دون رد، ضمن آخر مباراة عن الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.
أصحاب الأرض تمكنوا من إنهاء الشوط الأول متقدمين بهدفين دون رد، تناوب على توقيعهما كل من بروزوفيتش وستيفانو سينسي في الدقيقتين 21 و24 على التوالي.
ونجح البلجيكي روميلو لوكاكو في الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة 60، في إحراز ثالث أهداف “النيراتزوري”، ليختتم زميله انتونيو كاندريفا الرباعية ست دقائق قبل نهاية زمن المباراة الأصلي.
ومكن هذا الانتصار الانتر من الانفراد بصدارة الترتيب، متقدما بفارق الأهداف عن كل من لاتسيو، ونابولي وأطلنطا، وتورينو واليوفي وأودينيزي وبريشيا، وكلها أندية نجحت في الظفر بنقاط مباراتها الأولى في “الكالتشيو”.
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