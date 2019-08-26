بعد إعلان تخليهم عن الجنسية.. ماء العينين: ملف “حراك الريف” يحتاج نقاشا سياسيا ومن ينفخون تحت الجمر ليسوا أبطالا 

تتوالى ردود الأفعال على قرار ناصر الزفزافي ورفاقه الأربعة بإسقاط الجنسية المغربية وإلغاء رابط البيعة؛ ففي الوقت الذي انتقد فيه بعض الحقوقيين قرار المعتقلين المفاجئ، قالت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إن “النقاش الذي يجب أن يكون سياسي، ومن ينفخون تحت الجمر، ليسوا أبطالا وليسوا وطنيين أكثر من غيرهم”.

وأوردت أمينة ماء العينين في تدوينة لها، على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، اليوم الاثنين، أن “وضع معتقلي “حراك الريف”، ومبادرتهم لا تحتمل النقاش العاطفي ولا النقاش القيمي أو الأخلاقي؛ فالنقاش ذو بعد سياسي، ويحتاج إلى أفق مختلف يقود إلى طي الملف بصفة نهائية، وذلك بالدفع في إتجاه خلق الشروط الإيجابية، من طرف الجميع”.

وتابعت ماء العينين، حديثها، في التدوينة ذاتها، قائلة: “لا أحد يستفيد من تعميق الخصومات والأحقاد، ومن ينفخون تحت الجمر ليسوا أبطالا وليسوا وطنيين أكثر من غيرهم”.

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وأضافت بأن “الوطنيون الحقيقيون هم من يتحلون بروح المسؤولية، لوقف منطق التنازع ومقاربة (الرابح والخاسر)، للوصول إلى حل يخرج فيه المغرب منتصرا، قادرا على لملمة الجراح وتصريف الأحقاد”.

وشددت أمينة ماء العينين، على أن “التحديات القادمة تحتاج إلى وحدة وطنية بعمق سياسي، كما تحتاج إلى تعبئة شعبية واسعة، لن تتحقق إلا بمعالجة شجاعة للملفات العالقة، وعلى رأسها ملف معتقلي “حراك الريف””.

وكان ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وزكرياء أضهشور ومحمد الحاكي طالبوا بإسقاط الجنسية المغربية وعقد بيعة الملك محمد السادس عنهم؛ جاء ذلك على لسان أحمد الزفزافي، والد المعتقل ناصر الزفزافي المدان بعشرين سنة سجنا، الذي تلا بيانا صادرا عن المعتقلين الخمسة، في مباشر بثه على صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك”.