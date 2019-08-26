الإصابة تبعد مصطفى الكبير لفترة طويلة عن الميادين

تعرض المغربي مصطفى الكبير المحترف في صفوف تشايكور ريزا سبور التركي، للإصابة خطيرة أمس الأحد، خلال المواجهة التي جمعت فريقه بنادي سيفاس سبور ضمن ثاني جولات الدوري المحلي.

وجاءت إصابة الكبير بعد 13 دقيقة من اللعب مع فريقه الجديد، حيث أصيب بكسر على مستوى رجله اليمنى، والذي سيحتم عليه الغياب لفترة قد تصل 6 أشهر، حسب بعض التقارير التركية.

وانضم صاحب 31 عاما إلى تشايكور ريزا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من كالمار السويدي، ليعود بذلك إلى الدوري التركي الذي لعب فيه لمجموعة من الأندية بدءا من غينتشلار بيرليغي عام 2015، وأنطاليا سبور، ثم أنقرة غوجو.

يذكر أن تشايكور ريزا، يتواجد ضمن كوكبة المتصدرين لترتيب الدوري التركي بعد مرور جولتين على بدايته، برصيد 6 نقاط، التي يمتلكها بالإضافة إلى زملاء الكبير، فرق فنربخشه، وألانيا سبور، ودينيزلي سبور.