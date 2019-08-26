بعدما أثار الجدل.. السلطات تهدم نصب “الهولوكوست” بـ”آيت فاسكا”

بدأت السلطات المحلية بإقليم الجوز، مساء اليوم الإثنين، في هدم نصب “الهولوكوست” بالجماعة القروية “آيت فاسكا”.

وكانت مصالح وزارة الداخلية، نفت أن تكون السلطات المحلية بإقليم الحوز، منحت رخصة بإقامة مشروع من طرف مواطن أجنبي، يضم متحفا وعدة مرافق بالإضافة إلى نصب تذكاري (للهولوكوست).

وبحسب بلاغ عممته مصالح وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، فإن الأنباء المتداولة بخصوص إقامة نصب تذكاري، على شكل لوحات فنية بجماعة فاسكا بإقليم الحوز، “لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح المصدر ذاته، بأن المصالح المختصة بالإقليم، لم تصدر أي ترخيص لإقامة أي مشروع من هذا القبيل، والذي يتطلب إقامته الخضوع للمساطير القانونية، ويستلزم الحصول على التراخيص الإدارية الجاري بها العمل.

ويذكر أن “الهولوكوست” هو مصطلح استخدم لوصف حملات حكومة ألمانيا النازية وبعض حلفائها لتصفية يهود في أوروبا عرقيا، إبان الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945)، وحصل الكيان الصهيوني إسرائيل لاحقا، على تعويضات ضخمة من دول أوروبية على خلفية ذلك.