العراق: سنتخذ كافة الإجراءات للتصدي لأي خرق

في السياسة 27 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

بعد قصف إسرائيلي لأحد مواقع ألوية الحشد

بغداد ـ وكالات: صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصَحّاف أمس بأن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية للتصدي لأي عمل يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه. وقال الصحاف إن “وزارة الخارجية ستتخذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومن خلال التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لأي عملٍ يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه”. وتأتي تصريحات الصحاف بعد إعلان قيادة عمليات الحشد الشعبي أن طائرتين مسيرتين إسرائيليتين قصفتا موقعا لأحد ألوية الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، ما أدى إلى مقتل قيادي في الحشد وإصابة اخر بجروح.

من جهة اخرى، أعلنت قيادة عمليات نينوى العراقية مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر في هجوم شنه عناصر داعش على نقطة سيطرة للجيش العراقي شمال غرب الموصل. وقال المتحدث باسم قيادة عمليات نينوى العميد محمد الجبوري إن”عناصر داعش هاجموا نقطة سيطرة تابعة للجيش العراقي في قرية عيونات ضمن قضاء سنجار، 110كم شمال غرب الموصل، وتمكنوا من قتل ضابط برتبة رائد وجندي وإصابة آخر بجروح قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة”.

وأفاد بأنه”تم العثور امس على ثلاث جثث لشباب في منطقة اليابسات في الساحل الأيمن من غرب الموصل عليها آثار تعذيب وإصابات بطلقات نارية في منطقة الرأس والصدر، مشيرا إلى أن الشباب من سكان قضاء الحضرجنوب غرب الموصل حسب بطاقاتهم للشخصية”. وأضاف أنه”تم أيضا إحباط محاولة تفجير عجلتين مفخختين وتفجير كدس للعتاد في مخبأ كبير، والعثور على نفق كبير يضم أسلحة واعتدة بالقرب من سلسلة جبال العطشانة في بلدة بادوش شمال غرب الموصل”.

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب العراق تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات وتجبر عوائل على النزوح من مناطقها على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في معظم مناطق العراق.

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي، وصف العمليات العسكرية في محافظة الأنبار ضد تنظيم داعش بأنها “مهمة للغاية” وقال عبد المهدي خلال تفقده سير العمليات العسكرية واجتماعه بالقيادات العسكرية في محافظة الانبار “لقد اطلقنا المرحلة الرابعة لعملية ارادة النصر لتطهير الاراضي من بقايا داعش وهي عمليات مهمة للغاية”. وأضاف “قواتنا التي حققت النصر وحررت المدن وقدمت التضحيات الغالية عليها إدامة الحركة والزخم والمبادرة والعمل الاستخباري ومباغتة العدو وعدم اعطائه أية فرصة لالتقاط انفاسه في ظل الانسجام والتنسيق الذي يسود العلاقة بين مختلف الصنوف والتشكيلات في قواتنا المسلحة “. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة “تمتين العلاقة بين قواتنا وأبناء شعبنا وهي العلاقة التي نعتز بها ،وكل محاولات تمزيق شعبنا واثارة الفتن تحطمت امام تماسكه ووحدته وستتحطم مستقبلا”.

وحذر عبد المهدي من “خطر بث الإحباط في النفوس من خلال الحملات المضللة”، وقال” ويجب ادراك ان الحرب النفسية نصف المعركة وخلق حالة الإحباط لدى المواطنين لا يخدم الا العدو”.