الاحتلال يقصف موقعا لـ(حماس) ويقلص كميات الوقود لغزة

غزة ـ د ب أ: قالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت امس على موقع تدريب يتبع لحركة حماس في قطاع غزة. وذكرت المصادر لـ(د.ب.أ) أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بعدة صواريخ موقعا للجناح العسكري لحركة حماس في بلدة بيت لاهيا الحدودية شمال قطاع غزة ما أدى إلى وقوع أضرار فيه دون وقوع إصابات.

من جهة اخرى، أدانت حركة حماس في فلسطين قرار إسرائيل تقليص كميات الوقود اللازم لتشغيل محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم ، للصحفيين في غزة ، إن الإجراء الإسرائيلي يمثل “عقابا جماعيا ويهدد بزيادة تدهور الأوضاع الإنسانية” لنحو مليوني نسمة يقطنون القطاع. واعتبر قاسم أن إسرائيل “تصعد ضد غزة في سياق المزايدات الانتخابية (قبيل انتخاباتها البرلمانية المقررة منتصف الشهر المقبل”، مطالبا مصر والأمم المتحدة وقطر بوصفهم وسطاء تفاهمات التهدئة بالتدخل.

وفي وقت سابق، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أوعز بتقليص إدخال وقود تشغيل المحطة الوحيدة في غزة بنسبة 50 بالمئة.

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