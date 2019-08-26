غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني وتحركات عسكرية بالجنوب

بيروت ـ وكالات: أكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن 3 انفجارات هزت البقاع الأوسط صباح امس تبين أنها ناجمة عن غارات إسرائيلية. وذكرت أن “ثلاث غارات معادية استهدفت سلسلة جبال لبنان الشرقية المقابلة لجرود بلدة قوسايا غرب زحلة، حيث مواقع عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، بقيادة أحمد جبريل”. وأضافت أن “عناصر الموقع ردوا بوابل من الرصاص المضاد للطيران”. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الغارات تسببت في خسائر.

الى ذلك، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بتسجيل تحركات عسكرية للجيش الاسرائيلي في محيط موقع السماقة المواجه لبلدة كفرشوبا في الجنوب اللبناني .وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني إنه “تسجل في هذه الاثناء تحركات مدرعة لجيش العدو في محيط موقع السماقة المواجه لبلدة كفرشوبا ، في حين غابت الدوريات المعادية عن الخط العسكري الموازي للخط الازرق على طول المحور الممتد من مرتفعات الوزاني، وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا”. ووفق الوكالة، يقوم الجيش اللبناني وقوات السلام الأممية العاملة في جنوب لبنان “يونيفيل” بدورياتهما المشتركة كالعادة، وتمركز البعض الآخر منها قبالة بلدة عديسة.

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