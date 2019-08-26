لندن للأوربيين: سنغادر الاتحاد 31 أكتوبر مهما كانت الظروف

بياريتس ـ رويترز: قال مسؤول بريطاني إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أبلغ رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بأن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مهما كانت الظروف.

جاء ذلك بعد اجتماع المسؤولين على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في بياريتس في فرنسا. كان جونسون وتوسك قد تبادلا الاتهامات، قبل الاجتماع، حول من سيتحمل اللوم في حالة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق على ترتيبات الخروج. وقال المسؤول إن جونسون أبلغ توسك بأنه يفضل السعي من أجل اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وكرر القول بأنه ما زال راغبا في الجلوس والحديث مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بهذا الشأن. وتابع المسؤول “رئيس الوزراء كرر القول بأننا سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر أيا كانت الظروف. يتعين علينا احترام نتيجة الاستفتاء”.

وكانت تقارير صحفية في بريطانيا كشفت أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أجرى مشاورات قانونية حول إمكانية إغلاق البرلمان بشكل مؤقت حتى وقت قصير قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل. حيث ذكرت صحيفة “ذا أوبزرفر” البريطانية أن جونسون استشار المدعي العام البريطاني جيفري كوكس حول مدى إمكانية غلق البرلمان اعتبارا من التاسع من سبتمبر المقبل ولمدة خمسة أسابيع. وأضافت الصحيفة أن جونسون تلقى الإجابة بالقول إن هذا الأمر ممكن تماما ما لم تكن هناك محاولة أمام القضاء في هذه الفترة لمنع تنفيذ هذه الخطوة. واستندت الصحيفة إلى رسالة إلكترونية مسربة من دوائر حكومية، وحسب الصحيفة فإن الرسالة تعلقت بخطة لمنع النواب الدفع باتجاه تمديد فترة الخروج مرة أخرى.