الهجرة تعلن اطفاء 95% من مبالغ شراء الاراضي لابناء قصبه القوش

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، عن اطفاء 95% من مبالغ شراء الاراضي لابناء قصبه القوش، مبينا ان العمل جار على ان تشمل كافة قرى ونواحي واقضية سهل نينوى.
وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوزن نسخة منه ان "وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء حضر اليوم الجلسة الثانية لاجتماعات المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية والاعمار"، مبينة انه "جرى التباحث خلال الاجتماع بعدد من النقاط التي تخص القضايا والملفات التي توفر الخدمات للمواطنين في جميع المحافظات".
واضاف انه "بعد طرح وزير للهجرة وافق المجلس على اطفاء 95% من مبالغ شراء قطع الاراضي السكنية في قصبة القوش لاهاليها حصراً من المكون المسيحي"، مشيرة الى ان "الهدف من ذلك هو ايقاف الهجرة منها واحالة الملف الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه".
وتابعت الوزارة ان "العمل جاري على ان تشمل كافة قرى ونواحي واقضية سهل نينوى بهذا القرار".
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