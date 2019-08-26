كاظم الساهر أعزب من جديد

نشرت صحيفة النهار، انه بعد مرور نحو عام على إعلان الفنان كاظم الساهر خطوبته على التونسية سارة، يبدو أن الأمور بينهما وصلت إلى خط النهاية.
وذكرت الصحيفة انه "بحسب معلومات خاصة فقد انفصلا عن بعضهما منذ أكثر من عشرة أيام، وتحديداً بعد حفله الذي أقامه في الأردن أخيراً".
وانهى الساهر حفلات الصيف، حيث كان آخر حفل له في السعودية ضمن "موسم السودة" والذي سيغيب بعده لفترة طويلة لأخذ فترة راحة واستجمام، وللتفرّغ لاختيار أغانيه الجديدة ووضع ألحانها، وهو ما وُصف باعتزال مؤقت.
فيما ذكرت وسائل اعلامية انه عند سؤال الساهر في مقابلة تلفزيونية، عن حقيقة انفصاله عن خطيبته التونسية سارة أجاب "هذه أشياء خاصة نأجلها.. ما نحكي في الموضوع هذا".
ويحتفل الساهر بزفاف ابنه الأصغر عمر، يوم الجمعة المقبل في 30 آب الجاري، على الشابة المغربية نورا الدخش، في المغرب، بعد ارتباط الثنائي رسمياً في آذار الماضي.
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