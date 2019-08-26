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مقتل شيخ عشيرة بهجوم مسلح داخل منزله في الطارمية

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افاد مصدر امني، الاثنين، بأن شيخ عشيرة قتل داخل منزله في قضاء الطارمية.
وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين اقتحموا منزل شيخ عشيرة في قضاء الطارمية شمالي بغداد، واطلقوا النار على صاحبه ما ادى الى مقتله في الحال".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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