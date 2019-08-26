مقتل شيخ عشيرة بهجوم مسلح داخل منزله في الطارمية

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين اقتحموا منزل شيخ عشيرة في قضاء الطارمية شمالي بغداد، واطلقوا النار على صاحبه ما ادى الى مقتله في الحال".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".



يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.