محاصرة تركيا ومؤامرات الإخوان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 26 من أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون: خبراء: تعيين الياسين مديرا لمخابرات الصومال مخطط قطري لنهب البلاد، قوات روسية تطوق نقطة تركية تؤوي إرهابيين بسوريا، "ألوية العمالقة" تحذر أبناء شبوة اليمنية من تحريض "الإخوان"، الجيش الليبي يقترب من تحرير "غريان" من الإرهاب، الجبير: علاقة السعودية والإمارات ركيزة تحقيق الاستقرار بالمنطقة، و نتنياهو يقرر إقامة 300 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.

وفي الاقتصاد تطالعون: بورصة قطر تواصل التراجع وتخسر 1.7 مليار ريال، استقالة الجنرالات تهوي بالليرة التركية أمام الدولار، بكين: مستعدون لحل خلافنا التجاري مع واشنطن بالحوار الهادئ، وول ستريت تفتح مرتفعة تفاؤلا بتصريحات ترامب التجارية، مصر.. 1.2 مليار دولار استثمارات متوقعة بأنشطة الاستكشاف في خليج السويس.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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