محمد بن سلمان وعمران خان يبحثان هاتفيا أزمة كشمير

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الإثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وجرى خلال الاتصال، بحسب وكالة الأنباء السعودية، بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، كما اطلع ولي العهد السعودي خلال الاتصال من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.

ويشهد الإقليم الحدودي توترات جديدة بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير بالإقليم الحدودي المتنازع عليه في 5 أغسطس/آب، ما أثار غضب باكستان.

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وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت أن إسلام آباد قررت إحالة قضية إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند إلى محكمة العدل الدولية.





ويؤدي القرار الذي أصدرته الهند إلى وضع الجزء الذي تسيطر عليه من الإقليم تحت حكمها المباشر، وهو ما يهدد بإنهاء حالة الهدوء النسبي بين البلدين الجارين اللذين خاضا ثلاث حروب والعديد من الصراعات والاشتباكات الحدودية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.

ورغم اقتسام السيطرة على أراضي إقليم كشمير بين البلدين ليصبح هناك شطران أحدهما هندي والآخر باكستاني، فإن بعض الاشتباكات على حدود البلدين تنشب بين الحين والآخر، ولكن مطلع العام الجاري 2019 كانت حدة التوتر مرتفعة مع دخول طائرات حربية على خط المواجهة.