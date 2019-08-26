روسيا تحذر من تصعيد التوتر بالشرق الأوسط

أعربت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، عن بالغ القلق إزاء تصعيد التوتر مؤخرا في الشرق الأوسط، وذلك عقب الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للبنان بطائرات بدون طيار.

وجاء في بيان أصدرته الخارجية الروسية: "تعرب موسكو عن بالغ قلقها تجاه تصعيد التوتر الأخير في هذه المنطقة، حيث أشار الجانب الروسي مراراً إلى مخاطر هذه الأعمال في ظروف إقليمية ساخنة وحذر من أنها قد تؤدي إلى نزاع مسلح واسع النطاق مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها".



وأضاف البيان "ندعو جميع الأطراف مرة أخرى إلى أقصى درجات ضبط النفس والالتزام الصارم بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

Advertisements

وفي وقت سابق دعت الأمم المتحدة، جميع الأطراف إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد والتزام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وكانت الرئاسة اللبنانية ذكرت في تغريدات على موقع تويتر، أن الرئيس عون أوضح خلال اجتماعه مع المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش أن "ما حصل هو (إعلان حرب) يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا".

وأضاف عون أن "الاعتداء على الضاحية الجنوبية وكذلك على منطقة قوسايا على الحدود اللبنانية - السورية يخالفان الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن رقم 1701 وما يسري على لبنان في مندرجات هذا القرار الدولي يجب أن ينطبق على إسرائيل أيضا".

والأحد، أعلن الجيش اللبناني اختراق طائرتي استطلاع إسرائيليتين الأجواء اللبنانية فوق الضاحية الجنوبية، موضحا أن إحداهما سقطت، فيما انفجرت الثانية في الأجواء متسببة في أضرار مادية.

ومنذ سقوط الطائرتين، تم تسجيل تحليق كثيف لطائرات استطلاع إسرائيلية في منطقة الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت وصيدا في جنوب لبنان.