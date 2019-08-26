الان تتابع وزير خارجية العراق: نحتفظ بحق الرد حال تبين ضلوع دولة في التفجيرات الأخيرة بالبلاد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الاثنين، إن بغداد تحتفظ بحق الرد حال تبين ضلوع دولة في التفجيرات الأخيرة في العراق.
وأضاف الحكيم خلال لقائه السفراء العرب المُعتمدين لدى بغداد أن التفجيرات الأخيرة في العراق كانت مُقلِقة بالنسبة للعراق وإنّه في حال تبيّن ضُلوع دولة فيها، “فإنّنا نحتفظ بحق الرد وفق القانون والأعراف الدولية، وإنّ العراق ليس ساحة لتصفية الحسابات، ولن يسمح بخرق سيادته”.
وتابع “أن تواجُد قوات التحالف الدوليّ في العراق جاء بطلب من الحكومة العراقيّة وأنّ الحشد الشعبيّ هو قوة عراقيّة، وجزء من القوات المُسلّحة التي تحت قيادة القائد العامّ للقوات المسلحة”.
وأوضح الوزير العراقي “أنّ منطقة الشرق الأوسط تواجه تحدّيات، وتهديدات تعصف باستقرارها، وتُهدّد أمنها ولابد أن تكون الأولويّات هي تعزيز الجُهُود المُشتركة بما يُحقق الأمن، والاستقرار، وأنّ العراق في مُقدّمة الدول الداعمة لحفظ السلام”.
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