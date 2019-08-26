ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء باكستان تطورات الأوضاع في كشمير

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، كما اطلع سمو ولي العهد خلال الاتصال من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير.