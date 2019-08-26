"معرض أهلاً بالمدارس": تعرف على أماكن المعارض وموعد افتتاحها والتخفيضات المطروحة.. نصائح مهمة لشراء الأدواد والشنط المدرسية

الموجز

قال إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف تعتزم تنظيم أكثر من 50 معرضاً من معارض «أهلاً بالمدارس»، بالتعاون مع وزراة التموين، بتخفيضات تتراوح بين 25% و50%، فى سبتمبر المقبل.

وأضاف «العربى»، لـ«الوطن»، أنه سيتم توفير السلع اللازمة للمدارس من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك، بهدف خفض تكلفة التداول، مشيراً إلى أن المعارض تتضمن السلع والأدوات المكتبية والملابس والأحذية والمواد الغذائية.

6 معارض فى الجيزة بمشاركة ٦٤ شركة متخصصة فى الأدوات المكتبية والملابس والأحذية

وقرر مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إقامة ٦ معارض بتكلفة إجمالية ٢٫٥ مليون جنيه، بمشاركة ٦٤ شركة متخصصة فى مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية وشنط وملابس وأدوات تكنولوجية. وكشف «ناصر»، خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بالدورة الجديدة ٢٠١٩- ٢٠٢٣، عقب تشكيل هيئة مكتب الغرفة، أنه تم الاتفاق مع شركة متخصصة فى إقامة المعارض الستة، التى ستنطلق أول سبتمبر، ولمدة شهر كامل.

وأوضح «ناصر» أن المعرض الرئيسى سيقام بشارع الملك فيصل على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع، والمعارض الأخرى بمراكز أوسيم وكرداسة والحوامدية، مشيراً إلى أن الغرفة ستتحمل كامل تكلفة إقامة المعارض والخدمات اللوجيستية للشركات العارضة، التى ستلتزم من جانبها بعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى ٥٠٪.

وأكد «ناصر»، فى بيان، اليوم، أن الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة ٢٠١٩- ٢٠٢٣ ستشهد، وفق استراتيجية المجلس، تنفيذ العديد من المشروعات وإنجاز كل الملفات العالقة خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تجديد المشروع الذى نفذته الغرفة خلال السنوات الأخيرة، لتقديم خدمات التأمين الصحى لمنتسبى الغرفة من التجار، والذى تحملت الغرفة ٣ ملايين جنيه سنوياً لتنفيذه.

نصائح لشراء مستلزمات المدارس، كالتالي:

التوجه لشراء مستلزمات المدارس مبكرا قدر الإمكان لتجنب الزحام وزيادة الأسعار عن الطبيعي قبل موسم المدارس مباشرة.

اختيار المتاجر الكبرى التي تقدم عروض مع اقتراب دخول المدارس، للاستفادة منها، مما يساهم في توفير الميزانية.

الاطلاع على المستلزمات القديمة الخاصة بالعام الماضي ويمكن استعمالها هذا العام، بدلا من شراء جديدة.

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يمكن استخدام علب الثلاجة محكمة الغلق بدلًا من "اللانش بوكس".

في حال زيادة عدد الأطفال والمستلزمات الخاصة بهم، يفضل شراء الأدوات المدرسية بالجملة من منطقة الفجالة توفيرا للنفقات.

أماكن لشراء الكراسات والكشاكيل

لا شك من أن الفجالة هي مقصد الجميع لشراء الأدوات المكتبية التي يحتاجها الطلبة طوال أيام السنة وخصوصًا في بداية العام الدراسي، لكن هناك أماكن أخرى يمكن الشراء منها بأسعار مخفضة اكثر ومنها:

- حارة الصنادقية هي موجودة بشارع المعز لدين الله الفاطمي، تتميز بجودة المنتجات ومواكبتها لموضة العام في أشكال الكشاكيل والاقلام، وجلاد الكشاكيل بألوانه.

- ميدان الجيزة: يتميز هذا الشارع بتكيفه بحسب المناسبة ومع دخول المدارس يبدأ الباعة بفرش الكشاكيل وزجاجات المياه البلاستيكية والزمزميات، والأقلام.



أرخص الأماكن لشراء شنط المدرسة

- شارع كوم الشيخ سلامه، المتقاطع مع شارع الأزهر: يعرض هناك التجار أنواع مختلفة من الحقائب المدرسية، بمختلف أشكالها سواء المجسمة أو العادية أو التي تحتوي على عجل، وتتراوح الأسعار بحسب الماركة وإمكانية وجودة الشنطة من 100 جنيه وحتى 700 جنيه أو أعلى.

- شارع الشنط بالموسكي: يتميز هذا الشارع بعرض الحقائب المدرسية طوال أيام السنة، وما يميز الشارع أن جميع المنتجات به مستوردة، وبأسعار مخفضة، مناسبة لجميع الفئات.