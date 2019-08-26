خارجية فرنسا تدين استمرار بيونغ يانغ بإطلاق الصواريخ الباليستية

دانت وزارة ​الخارجية الفرنسية​ "استمرار ​كوريا الشمالية​ في إجراء تجارب إطلاق ​الصواريخ​ الباليستية، معتبرة أنها "تهدد الأمن الإقليمي".

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "​باريس​ تؤكد مجددا إدانتها لهذه الاختبارات المتكررة التي تلحق الضرر بأمن المنطقة وتنتهك قرارات مجلس الأمن".

وأشارت الى أنها "تدعو كوريا الشمالية إلى الالتزام بقرارات ​مجلس الأمن الدولي​ واستئناف الحوار مع ​الولايات المتحدة​ في أسرع وقت ممكن، والذي يهدف إلى منع ​بيونغ يانغ​ من تطوير أسلحة دمار شامل".

وأوضحت الخارجية الفرنسية أنه "وإلى أن يتحقق هذا الهدف، سيتم الحفاظ على ​عقوبات​ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

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