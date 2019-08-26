النشرة: ترقّب يسود المنطقة الجنوبية بسوريا وسط استنفار تام لوحدات الدفاع الجوي

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن حالة من الترقب تسود المنطقة الجنوبية في سوريا وسط استنفار تام لوحدات الدفاع الجوي تحسبا لاي اعتداء ​اسرائيل​ي.

واوضح مصدر عسكري سوري للنشرة ان الجهوزية عالية والدفاعات الجوية ستاصدى لاي اعتداء رغم استعباده ان تقدم اسرائيل على مزيد من توتير الاجواء ودفع الامور الى حرب لن تكون كسابقاتها.

وحول امكانية الرد على الاعتداءات السابقة أكد المصدر ان القرار للقيادة السورية وهي من تقرر مكانه وزمانه واسلوبه.