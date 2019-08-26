حركة حماس تطلب من مصر التدخل لوقف عدوان إسرائيل على غزة

أكدت مصادر لـ"RT" أن ​حركة حماس​ طلبت من ​القاهرة​ التدخل لوقف عدوان محتمل من قبل ​إسرائيل​ على ​قطاع غزة​، موضحة أن وفدا أمنيا من الحركة سيصل مصر.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد الأمني سيصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المخابرات العامة المصرية، حيث يضم الوفد قائد قوات الأمن بغزة.