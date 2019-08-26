نتانياهو: إيران تعمل على إطلاق الهجمات الإرهابية ضد اسرائيل

اتهم رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، إيران بالعمل على جبهات متعددة لتنفيذ ما سماها هجمات إرهابية ضد إسرائيل، مشددا على ان "اسرائيل ستواصل حماية أمنها بشتى السبل المطلوبة".
ودعا المجتمع الدولي إلى "التحرك فورا كي تتوقف إيران عن شن تلك الهجمات".
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