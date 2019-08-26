نتانياهو: إيران تعمل على إطلاق الهجمات الإرهابية ضد اسرائيل

اتهم رئيس حكومة تسيير الأعمال ال​إسرائيل​ية، ​بنيامين نتانياهو​، ​إيران​ بالعمل على جبهات متعددة لتنفيذ ما سماها هجمات إرهابية ضد إسرائيل، مشددا على ان "​اسرائيل​ ستواصل حماية أمنها بشتى السبل المطلوبة".

ودعا ​المجتمع الدولي​ إلى "التحرك فورا كي تتوقف إيران عن شن تلك الهجمات".